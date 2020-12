Definitivamente la cocina no es el fuerte de Susy Díaz y eso quedó demostrado en el programa Mi Mamá Cocina mejor que la Tuya. El pollo al sillao que preparó estaba salado, el arroz no tenía sabor y la papa estaba cruda. Pese al desastre, el equipo de Susy y Luigi Carbajal no perdió y empató con el equipo de Ruth Karina y Koki Belaunde. (América Televisión)