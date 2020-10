La cantante argentina Tini Stoessel anunció entre lágrimas que este 29 de octubre lanzará el tema musical ‘Un beso en Madrid’ con la colaboración de Alejandro Sanz y aseguró que es un sueño hecho realidad. “Estoy realmente emocionada. Todos los que me conocen, saben lo que esto significa para mí… Me pongo así de sensible por la felicidad que siento de poder compartirlo con ustedes”, dijo la cantante a través de un video en su cuenta en Instagram.