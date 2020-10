Jada Pinkett, esposa de Will Smith, sorprendió a sus seguidores en Instagram al mover su cuerpo al ritmo del reguetón ‘Con altura’ de Rosalía y J Balvin. La actriz y productora no dudó no dudó en colgar el video y demostrar, con sus movimientos ondulantes, que ella también sabe bailar reguetón. El video sumó, en tal solo en media hora, casi 100 mil reproducciones y miles de ‘likes’.