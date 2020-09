Yaco Eskenazi, quien estuvo en reemplazo de Renzo Schuller en ‘América Hoy’, reveló que es celoso con Natalie Vértiz. “Sí, yo me he sentido celoso, pero lo bueno con Natalie es que tenemos mucha confianza y los celos que tenemos son más graciosos y divertidos y no al punto de generar una pelea”, comentó. (Video: América TV-América Hoy)