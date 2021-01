Yahaira Plasencia, la conocida salsera nacional, afirmó que ‘no confiaba en nadie’ al ser consultada sobre su situación sentimental, luego que confesará que estaba en coqueteos con alguien que no es del Perú. “Lo que pasa es que yo no confío en nadie, tantas cosas han pasado aquí en Perú, como que se complicó un poco, pero igual tengo amigos por allá. Yo recién estoy empezando a socializar, aparte me encante Miami. Por eso siempre voy por allá“, manifestó. (VIDEO: América)