Todo se sabe. El periodista Alfonso Merlos se convierte en tendencia en España por video donde aparece una mujer en ropa interior.

El periodista tuvo que salir al frente de las críticas tras la aparición de una mujer semidesnuda durante una videollamada que realizaba. Lo problemático de la situación para los españoles es que joven no es su esposa, Marta López. Al ser consultada por este video, López precisó que sabían quien es la mujer y que le parecía sumamente desagradable.

Al parecer la joven fue participante del reality Gran Hermano y conoció al periodista en el programa Ya es mediodía, donde ambos compartieron roles.

“Dentro de la situación estoy bien. De momento no quiero hacer declaraciones, ni siquiera aclarar la situación porque ni lo que se está publicando ni diciendo, se ajusta a la realidad”, comentó a un programa español. “Cuando pasen unos días todo quedará más despejado y se verá realmente lo que pasa”.

“Nosotros no hemos roto ahora, porque la relación en los términos en los que existió en un momento, ya no existía”, explicó “No hay mucho más que añadir. Creo que me has entendido. Y en su momento ciertas cosas se verán con más claridad”, continuó el periodista,

“El origen está en mi casa, está en una persona que vive conmigo, y por lo tanto, no quiero añadir nada más. Esa es la situación. Por mi parte, no me voy a pronunciar de ninguna manera”, finalizó Alfonso Merlos.

VIDEOS RELACIONADOS

España: Repartidor se ofusca con policía tras recibir multa de 1.500 euros en cuarentena

Coronavirus en España| Lionel Messi y su tierno entrenamiento con su hijo Ciro

TAMBIÉN PUEDES LEER

GH VIP 6: Peruana Miriam Saavedra ganó reality ‘Gran Hermano’ en España y se llevó 100 mil euros | VIDEO

Gran Hermano: Denuncian abuso sexual dentro de la casa donde viven los concursantes [VIDEO y FOTOS]

Magaly se pelea con mamá de ganadora de Gran Hermano España: “No me he hecho conocida por pasar por la cama de nadie”