SE CORRIGE. La youtuber Antho Tricerri sorprendió a sus seguidores con nuevo contenido, sin embargo, un grupo de peruanos se sintió ofendido porque la ecuatoriana indicó que el ceviche peruano lleva como ingredientes palta y tomate. La influencer se sintió tan afectada por las críticas que eliminó el video y publicó otro, donde se la observa preparar junto a un chef el platillo con insumos más representativos.

En la grabación, la joven aparece junto a su novio Ismael. El creador de videos señala que su pareja recibió comentarios bastante ofensivos debido a su confusión con nuestro plato bandera. “Las personas me dicen que por qué no investigó, yo me serví en un restaurante. Yo confío en la persona que me sirve el plato, yo pensé que eso era un ceviche peruano”, añade Antho.

Los influencers se encuentran en el restaurante Tacu Tacu, Isamel afirma que en el establecimiento trabaja el mejor chef de comida peruana. “Ante todo decirle a Antho que el ceviche peruano no lleva ni palta, ni tomate”, señala el cocinero.

El profesional de la cocina enumera todos los ingredientes del ceviche peruano y luego anuncia que Antho lo preparará. La estrella de redes sociales recibe las instrucciones del chef, quien ayuda a decorar el plato con choclo y camote.

Finalmente, Antho e Isamel prueban el platillo. ”Es 10 sobre 10, pero si puedo multiplicarlo por 10 más. Aquí también tenemos un personaje muy importante”, señala la youtuber.

ORGULLO PERUANO

Nuestra gastronomía sigue trayéndonos alegrías en medio de una segunda ola, que mantiene a todos encerrados en casa. El evento culinario multicultural ‘Embassy Chef Challenge’, serie televisiva producida en Estados Unidos por Events DC, reconoció a nuestra comida por ser una de las más variadas y originales del mundo.

Esta actividad ofreció una mirada íntima del mundo de los chefs de las distintas embajadas en Washington. Además, los episodios del programa Embassy, nominado a los premio Emmy, ofrecieron un retrato del peruano Elmer Gutiérrez Rosas, maestro de cocina de la residencia de la embajada del Perú en la capital del país del tío Sam.

Al inicio del video, producido en versión inglés, se menciona que nuestro país está viviendo un boom en la gastronomía. “La mejor palabra para describir a la gastronomía peruana es ‘variedad’; la diversidad de ecosistemas en el Perú, Costa, Sierra, Selva, provee de diferentes ingredientes a la cocina peruana”, explicó Gutiérrez.

EMBAJADORES

En las imágenes aparece el chef preparando una apetitosa causa acompañada con cebiche, nuestro plato bandera. Para engreír aún más el paladar ofrece un tradicional suspiro a la limeña, mientras que un barman deleita con un pisco sour.

En el capítulo dedicado a nuestro país participan también los embajadores Hugo de Zela y María Eugenia Chiozza, quienes explican las bondades y los orígenes de nuestras delicias.

Elmer Gutiérrez tiene 13 años de experiencia y dirige la cocina de la residencia de la embajada del Perú. Planifica y prepara los menús y comidas para todos los agasajos: cenas formales, informales y protocolares.

