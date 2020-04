Coronavirus Estados Unidos I Contra todo pronóstico. Un menor de 6 años que tenía como factor de riesgo una fibrosis quística se recuperó del coronavirus.

El menor lo anunció en las redes sociales de su madre. Se trata de Joseph Bostain, un pequeño de 6 años que vive en Tennesse y que venció al coronavirus pese a la fibrosis quística que padece y hacía más complicada su situación.

La madre del pequeño quien administra sus redes sociales decidió compartir con los seguidores del menor su pronta recuperación tras realizar cuarentena por dos semanas. Bostain presentó tos y fiebre, los primeros síntomas del coronavirus, y fue internado en el Hospital de Niños Monroe Caroll Jr.

“Actualización sobre Joseph: solo quiero decir que creo que estamos de vuelta a una rutina normal para Joseph y nuestro hogar. Joseph lo está haciendo genial. Todavía tenemos una tos pequeña y algunos problemas estomacales menores, pero en general tenemos un joven feliz, hambriento y activo que se siente un 95 % mejor. Continuaremos nuestra cuarentena aquí en casa tomando las mismas precauciones que estábamos incluso cuando nuestra cuarentena está arriba. Quiero dar las gracias a toda nuestra comunidad de nuevo por amar y orar por nuestra familia y tan pronto como podamos estar fuera, estoy dispuesto a ayudar a cualquier persona que pueda necesitar algo traído a ellos o alguien que pueda estar en necesidad de un artículo y No puedo salir. Solo quiero darte las gracias y devolver el amor! A la gente de todo el mundo gracias por su apoyo y oraciones!! De nuestra familia a la tuya, GRACIAS!!!”, menciona la madre del menor en sus redes sociales sobre la recuperación de su hijo del coronavirus.

LA SITUACIÓN EN EEUU

La cifras por COVID-19 que arroja el país norteamericano sigue siendo alarmante, pues ya registra 321 mil 20 casos confirmados del virus y 9 mil 109 muertos hasta la fecha. Todo esto según información de la Universidad Johns Hopkin.

Con estos números de terror, Estados Unidos es, por mucho, el país con más infectados de todo el mundo. Superó a países como España (130 mil 759 casos) e Italia (124 mil 632 casos). Incluso a China (81 mil 669 casos), donde fue el inicio de todo.

Pese a esta crisis en Estados Unidos, el Presidente Donald Trump aún no declara la cuarentena nacional para evitar más contagios. De hecho, solo sugirió a los ciudadanos taparse la cara.

“Los CDC (Control de Prevención de Enfermedades) están recomendado el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo (...) no creo que yo vaya a hacerlo”, señaló.

