Las redes lo sepultaron. Juan Francisco Escobar, actor, músico y locutor de radio, viene recibiendo fuertes críticas en redes sociales por enfrentarse a un médico que lo invitó a unirse a sus guardias luego de que asegurara que la gripe común tiene más mortalidad que el terrible coronavirus.

“Qué loco que la ‘pandemia’ no llega el 13% mundial para ser pandemia no? Es con las justas el 1%. Más gente muere de gripe pero nunca paró el mundo por la misma. Como con un 1% es pandemia? El miedo no deja discernir?”, escribió Escobar en su cuenta de Twitter.

De inmediato, un usuario identificado como Memo Torres lo invitó a acompañarlo en sus guardias del hospital sin usar protección alguna, para demostrar que no teme a la mortalidad del Covid-19.

“Por favor, si puede acompañarme a mis guardias en emergencia/UCI-Covid-19 en el Hospital Almenara, claro sin usar EPP (según ud, la gripe tiene más mortalidad, por ende, no tendría sentido que se proteja) me avisa. Por cierto, son turnos de 24 horas”, escribió el médico.

Juan Francisco Escobar no titubeó para contestarle y hasta lo calificó de ‘conchán’. “Yo salgo a trabajar todos los días. Tú sigue haciendo tu trabajo. Yo no tengo por qué hacerlo. No seas conchan. De paso saca los informes de virólogos muy reconocidos y cuéntale a los pacientes qué se usa ya en EEUU para esta gripe y cómo las farmacéuticas que venden humo mienten”, respondió.

Sepultan a Juan Francisco Escobar por atacar a médico que le refutó por decir que la gripe es más mortal que el Covid-19 | TROME

La publicación de Twitter, que fue compartida en el Facebook de El Panfleto, recibió cientos de críticas de indignados usuarios que le pidieron tener más empatía con el personal de salud que lucha en primera línea contra el coronavirus.

“Hay personas que tardan mucho en procesar la situacion, pero ser comunicador social exige que tengas mínimamente esa competencia”, “Que ligereza para malinformar a la gente, encima vende su opinion como “la verdad”, y que nosotros andamos dormidos o somos ignorantes por no darnos cuenta. Dice que tiene fuentes confiables y son puros blogs de especulaciones, me da bronca que su contenido pueda encontrarse con facilidad en las redes”, “Vive en otra realidad. La verdad está en negación. No quiere darse cuenta de que es probable que muera alguien de su entorno”, fueron algunos de los mensajes que recibió.