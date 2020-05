Coronavirus Perú | Últimas noticias | La arequipeña Gladys María Castilla, quien se hace llamar ‘La Jefa’ del Comando Vida y Salud, grabó un video en su cuenta de Facebook-que se viralizó en otras plataformas como YouTube y Twitter- donde indica que el COVID-19 es el “demonio” y arremetió contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Ahora los militares en lugar de cuidar a los peruanos nos están amedrentando. El COVID-19 está en todos lados. Es un espíritu inmundo, para la ciencia es un virus y para el dios de los cielos es el demonio. Y el único que venció al diablo es Jesucristo”, inició la mujer en el video.

Castilla calificó de “brutos” y “burros” a los militares porque han prohibido que salgan los carros: “¿Y cómo nos vamos a movilizar. (...) Encima que nos han encerrado, qué es lo que pretenden. Entiende diablo, largo de Arequipa, fuera de Arequipa COVID-19”.

La mujer también mencionó que los miembros del Comando COVID-19 son “burros” porque se han puesto el “nombre del diablo”.

Castilla, quien se viralizó de Facebook por sus declaraciones, dijo a las Fuerzas Armadas que se “arrepientan”. La mujer sostuvo que era la “jefa” del dios de los ejércitos. “Ustedes no son Dios, canallas, miserables, no hay nada. A ustedes no le tenemos miedo, yo solo tengo miedo al Dios de los cielos. Ladrón, opresor, hijo del diablo. Tampoco a los policías que son coimeros”, arremetió la mujer.

Sin embargo, la arequipeña alabó al presidente Martín Vizcarra, de quien dijo que estaba “bajo el Espíritu Santo, un hombre humilde porque todos los pastores estamos orando por él”.

Castilla se sacó la mascarilla, mencionando que eso no la va a proteger del COVID-19. “Es la sangre de Cristo que nos protege del diablo. Ordeno a los militares que se larguen de Arequipa si no Dios los va a matar. ¿Por qué no se largan estos militares a matar a Maduro? Vergüenza les debería dar”, agregó.

En algún momento, la mujer escupe al piso: “Escupo así a todos esos militares abusivos, a todos esos policías. A todo Arequipa, (las Fuerzas Armadas) no nos pueden oprimir”.

Finalmente, le mandó un mensaje al alcalde de Arequipa, Omar Candia y al gobernador, Elmer Cáceres Llica: “Basta de apoyar a los militares y policías sanguinarios. Defiendan al pueblo. El COVID está en todas partes, pero Jesucristo ha venido a salvarnos”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Alumno le jugó una broma pesada a profesor por zoom. (Facebook-TROME)

Colombia: Anciana cumplió 110 años en medio de la pandemia por coronavirus (Trome)

Coronavirus México: Profesora olvidó apagar su micrófono e insultó a sus alumnos (Trome)