La historia del profe Fidelito es la historia de muchos peruanos durante el último año: Reinventarse para subsistir. Y él lo hizo con TikTok.

Emprendedor. Con ocho pastelerías constituidas en el sur de Lima y otros más en proyectos, su éxito galopante se fue de bruces por la pandemia. “Tuvimos que cerrar cinco tiendas”, cuenta con nostalgia.

Profe Fidelito: cerró cinco pastelerías por la pandemia y hoy es estrella en TikTok

Con el rigor de la cuarentena que inició en marzo del año pasado, con sus negocios paralizados y con bastante tiempo libre, Fidel Medina Castillo encontró en TikTok un salvavidas a sus preocupaciones.

“La pandemia, para mí, fue devastadora”, asegura.

DOS MILLONES DE FOLLOWERS

Empujado por sus dos hijos mayores, retomó la profesión a la que había renunciado hace 12 años: profesor de matemáticas. Entonces le decían profe Fidelito.

Fidelito fue un maestro de matemáticas que recorrió el país completo. Dice que enseñó en todos los institutos preuniversitarios que existen en Lima. Así como en colegios. Pero un sucedo determinó dejar aquella carrera exitosa para asentarse en Lima.

“Mi padre inició un pequeño negocio: vendía queques, empanadas y pastelitos. Un día, repartiendo en su bicicleta, se accidentó. Eso fue definitivo, cogí mis cosas y me regresé a Lima. Invertí todos mis ahorros en nuestra primera pastelería”, relata. Años después, levantaría ocho locales en la capital peruana. Hasta que el covid-19 llegó y destruyó sus sueños de expandirse a nivel nacional.

Entonces, sus hijos lo convencieron de crear una cuenta en TikTok. Distraerse ahí. Pasar el rato ahí. Hacer de aquella aplicación una excusa para reunir a la familia. Además, era la ventana perfecta para volver a la labor que durante años lo llevó por diversos rincones del Perú.

Fue así como nació el usuario @miprofefidelito, que ya superó los dos millones de seguidores.

LLEGÓ LA FAMA

A la velocidad con que quebraban sus tiendas de tortas, sus seguidores en TikTok aumentaban. Su popularidad traspasó fronteras con un video en donde explica la complicada tabla del siete, pero con su método del ‘michi horizontal’.

“Como anteriormente nuestros videos no tenían muchas vistas, máximo 500 reproducciones, un día grabamos la tabla del siete con mi método ‘michi horizontal’ y dejamos el celular botado como dos semanas”, recuerda.

Hasta que un día su celular personal comenzó a sonar sin descanso. Era su familia. “Empezaron a llamar para decirme que había aparecido en la tele. Yo no les creía. Hasta que me llamaron de un canal de televisión para entrevistarme. Cuando nos fijamos, el video ya tenía cientos de miles de reproducciones”, asegura el profe Fidelito.

Desde entonces, programas nacionales e internacionales (de Sudamérica, Norteamérica y hasta de Europa) no dejan de llamarlo. Es la sensación entre los estudiantes de colegios e institutos.

“TIKTOK LEVANTÓ MIS ÁNIMOS”

Sus videos cumplen con esos ingredientes indispensable que jala la atención de los centennials y millennials: humor, información útil y carisma. Él dice que su personalidad es la personalidad de TikTok: “Así como me ves: reilón, extrovertido, chacotero, así es TikTok”.

¿Y usted era bueno en matemáticas?

La verdad, no. El 12 para mí era un súper 20. Entre 11 o 12 eran mis notas. Más no he obtenido nunca.

Con la fama en TikTok, ¿su vida ha cambiado?

Al inicio, sí. Cuando pasó lo de las noticias, cuando salí en tele. Que alguien se te acerque y te pida una foto, es raro. Me pedían saludos para los niños, para la familia. Pensé que era broma. Nunca me había pasado. Iban a mis tiendas de tortas y no creían. que era yo.

¿Después de todo esto piensa continuar en la docencia o regresará a su labor como empresario?

Yo he venido para quedarme. Ya me decidí. Incluso he lanzado una aplicación, un ‘Uber’ de profesores: miprofepe (se puede descargar desde Play Store).

¿De qué se trata?

Si tienes algún problema de matemáticas en cualquiera de sus ramas, ingresas a la aplicación, escoges a tu profesor (hay 12, seleccionados exhaustivamente), separas la fecha y el horario, y pagas. Mediante una videollamada (Zoom) el docente te brindará una clase particular.

Suena interesante…

Sí. Sucede que mis colegas me pedían chamba. Y mis vecinos me pedían recomendaciones de profesores. Había una necesidad de ambas partes. Por eso se creó esta aplicación.

¿Cómo resumiría su último año?

El 2020 para mí ha sido una locura. Es cierto, perdí cinco locales, pero TikTok levantó mis ánimos.

El profe Fidelito es autoridad en TikTok. Es, definitivamente, un TikTrome.