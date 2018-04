Un video de Facebook difundido por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) denunció que Cineplanet estaría incumpliendo con la orden de Indecopi que indica que deben permitir el ingreso de alimentos adquiridos fuera de sus locales a las salas de cine.

En el clip de Facebook se observa cómo los trabajadores de Cineplanet le niegan el ingreso a una joven que pretendía entrar con una botella de gaseosa. ¿La razón? Pues que el producto no tenía la misma ‘presentación’ que vende la cadena de cines. En otras palabras, la gaseosa no estaba contenida en un vaso de cartón.

‘No es posible que no me dejen entrar con una gaseosa que está en botella. Ustedes venden agua embotellada’, reclama la joven según se le escucha decir en el video de Facebook. Por su lado, el trabajador le refuta y le dice que ‘los productos permitidos deben tener parámetros similares en presentación y calidad’. ‘¿En qué presentamos la bebida? Nosotros la bebida la presentamos en un vaso. Esa es la presentación’, agrega el empleado de Cineplanet.

La joven pidió que le vendieran o regalaran un vaso de cartón, aunque los trabajadores se negaron a facilitarle el envase, se puede ver en Facebook. La respuesta indignó a la usuaria que inmediatamente pidió el Libro de Reclamaciones de Cineplanet.

‘CINEPLANET incumple medida correctiva ordenada por el INDECOPI e impide a consumidora ingresar una botella de bebida gasificada aduciendo que no tiene la misma "presentación" (vaso) que las que expende en sus locales. Esto es una violación que el INDECOPI no puede dejar pasar por alto’, dice el post de Facebook publicado por ASPEC.

El video de Facebook de ASPEC se volvió rápidamente viral en las redes sociales llegando a superar las 4 mil reproducciones en tan solo dos horas. ‘Que pésima actitud y criterio del personal de ese cine, esto habla mucho de esa empresa’, ‘Cuando harán respetar la norma, a mí me hicieron lo mismo y presente mi queja al libro de reclamaciones y hasta el día de hoy no me dan respuesta’, ‘Cineplanet no sabe capacitar a sus empleados’, fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Cineplanet no dejó entrar a una joven con una botella de gaseosa

