Facebook viral: Asu Mare llegó a los textos escolares y muchos usuarios se indignaron [VIDEO y FOTOS]

Son muchas las personas que han reído viendo las dos primeras partes de Asu Mare, cintas protagonizada por el comediante Carlos Alcántara, el otrora ‘Machín’ de Pataclaun y ‘Dragón’ de La Gran Sangre. Sin embargo, estas sonrisas se esfumaron de los rostros de estas personas por la inclusión de un artículo referido a Asu Mare en un texto de educación secundaria del Ministerio de Educación. En Facebook, el tema se hizo viral con suma rapidez.



Fue el usuario J.H. Turkowsky el que dio cuenta en Facebook sobre el tema. En contados minutos, algunos fanpages replicaron el asunto y volvieron viral la aparición de 'Cachín' en el libro Comunicación 5 del Minedu.



No fueron pocos los que criticaron en Facebook que este artículo sobre Asu Mare, escrito por el crítico de cine Juan José Beteta, haya servido de ejemplo sobre cómo es un texto de opinión.



De acuerdo con lo que se puede leer en la captura que acompaña el post de Facebook, el artículo original lleva el nombre de 'Asu Mare: la exitosa comedia de un macho light' y fue publicado el 10 de junio de 2013.



"Desde hace mucho que no me reía tanto con una comedia. “¡ Asu Mare!” es una película más que entretenida y muy divertida, que además se ha convertido en un éxito de taquilla en el Perú, donde ha llegado a los 3 millones de espectadores. Esto se debe al talento de su protagonista –el actor y comediante Carlos Alcántara–, al hecho de que el filme tiene una estructura dramática eficaz y que incorpora relevantes elementos del contexto cultural urbano. Sin estos componentes, ninguna campaña de marketing hubiera conseguido llenar tantas butacas como las que logró esta cinta", indica parte del artículo de Beteta.



