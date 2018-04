Sin duda las madres siempre estarán allí para sus hijas, incluso en los momentos más difíciles y aunque les cueste aceptar los errores de sus retoñas. Así se pudo comprobar en un reciente video compartido en Facebook que al momento es viral en todo el mundo.

En las imágenes viralizadas en Facebook se puede ver a una joven adolescente que oculta su teléfono celular mientras lo deja grabando. Enseguida, llama a su mamá para conversar mientras se le salen algunas lágrimas forzadas.

"Mami estoy embarazada. No sé de quién es", dice la joven entre sollozos. "¿Cómo que estás embarazada Kenet? No me hagas esas bromas", dice la indignada madre según se ve en Facebook.

Cuando la adolescente le dice que está hablando en serio, consagrando su talento como actriz, la mujer pierde el control. "¡Cuántas veces te dije que te cuidaras! ¡Yo te hacía una señorita todavía y me salís con eso!", grita la madre mientras golpea a su hija, se viralizó en Facebook.

Es en ese momento que la joven decide decir la verdad. "Es una broma", dice la adolescente mientras no puede contener la risa. "No estés bromeando conmigo de esa manera, me oíste", dice la mujer quien empieza a llorar.

Algunos usuarios de Facebook criticaron el accionar de la joven pues señalan que este es un ejemplo perfecto de las cosas crueles que pueden hacer algunas personas que buscan obtener popularidad en redes sociales. ¿Estás de acuerdo?

Mira a continuación el video viral de Facebook y saca tus propias conclusiones. ¿Te interesó? Déjanos tu comentario y comparte con todos.

Joven le dice a su mamá que está embarazada