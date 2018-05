Facebook viral: enfermera ignora reclamo de paciente por estar 'enganchada' a su celular [VIDEO y FOTOS]

Muchos usuarios de Facebook quedaron molestos por un video de denuncia que se volvió viral. En este clip se puede ver cómo una enfermera se encuentra, aparentemente, 'enganchada' a su móvil y no a su labor.



Un hombre graba a la mujer, reclamándole su actitud. Lo que ofuscó a muchos usuarios de Facebook fue que ella ni siquiera le dirigió la mirada.



Incluso, el sujeto le pregunta si va a atender, pero la enfermera se queda callada, ignorándolo. “Como ven amigos, la señorita se enterca en su celular, no quiere dejar su celular, no quiere atender a las pacientes", señala el denunciante.



Poco después, la trabajadora empieza a llamar a las personas que estaban esperando su turno. "Ojalá que así llames a todos, porque tengo mucho qué hacer”, dice el hombre al final del video de Facebook.