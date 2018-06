Esta historia de Facebook te conmoverá hasta las lágrimas. Las despedidas siempre son algo triste, pero lo son aún más cuando tenemos que decirle adiós a un ser querido, un dolor que jamás desearíamos que alguien experimente en sus vidas.

Todo sucedió cuando un joven de 33 años proveniente de California y de nombre Ryan Jesser empezó a sentir fuertes dolores de cabeza a lo que fue, sin dudar, a un especialista médico a que le hiciera las revisiones respectivas sin saber que este le tendría preparada la peor noticia de todas: tenía una hemorragia cerebral ventricular .

Para los que no saben, la hemorragia Intracerebral (ICH) constituye la forma más letal de enfermedad vascular cerebral aguda no traumática, constituida fundamentalmente por las hemorragias intraparenquimatosa, intraventricular (HIV) y subaracnoidea; constituye entre el 10 y 15% de los ictus, con una alta tasa de mortalidad (35 a 52%) en los primeros 30 días y un 50% ocurre en el transcurso de los dos primeros días.

Las esperanzas de vivir del joven Ryan eran mínimas por no decir nulas, motivo por el cual fue internado de emergencia y posteriormente inducido al coma para que ya no sienta los dolores tan intensos que tenía; sin embargo, los doctores conversaron con la familia puesto que ya no había nada por hacer.

La familia de Ryan sabía que este quería muchísimo a su perro , una boxer muy cariñosa, por lo que decidieron llevarlo a que la vea para que este le de el último adiós sin que se de cuenta de que ya no lo volvería a ver nunca más.

Esta es la hermosa y triste despedida de 'Mollie', la perrita boxer, de su dueño que estaba en coma. (Video: Facebook)

La hermosa perrita , a penas vio a su dueño, no dudó en alegrarse y lamerlo a pesar de que este estaba en el letargo del coma y que muy pronto no estaría más en este mundo pero la despedida fue más triste de lo que pensamos y es que el boxer no paraba de lamerlo por lo mucho que lo extrañaba.

El nombre de esta perrita era Mollie , el primer amor de Ryan , el cual falleció un 30 de noviembre del 2016 pero que su familia recuerda con mucho cariño y, obviamente, su pequeña can, aúlla en las noches en honor a aquél 'ángel' que ganó en el cielo y que no deja de abrazarla.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.