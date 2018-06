Esta es la historia que ha estado rondando Facebook en los últimos días. La tristeza de perder a tu fiel amigo es tan grande, que no podemos evitar que nuestros ojos se pongan llorosos al ver el video y leer estos párrafos que cuentan con la pizca de dolor que jamás desearíamos pasar en nuestras vidas. ¡No podrás con las lágrimas!

Todo sucedió cuando un joven de 33 años proveniente de California y de nombre Ryan Jesser empezó a sentir fuertes dolores de cabeza a lo que fue, sin dudar, a un especialista médico a que le hiciera las revisiones respectivas sin saber que este le tendría preparada la peor noticia de todas: tenía una hemorragia cerebral ventricular .

Para los que no saben, la hemorragia Intracerebral (ICH) constituye la forma más letal de enfermedad vascular cerebral aguda no traumática, constituida fundamentalmente por las hemorragias intraparenquimatosa, intraventricular (HIV) y subaracnoidea; constituye entre el 10 y 15% de los ictus, con una alta tasa de mortalidad (35 a 52%) en los primeros 30 días y un 50% ocurre en el transcurso de los dos primeros días.

Las esperanzas de vivir del joven Ryan eran mínimas por no decir nulas, motivo por el cual fue internado de emergencia y posteriormente inducido al coma para que ya no sienta los dolores tan intensos que tenía; sin embargo, los doctores conversaron con la familia puesto que ya no había nada por hacer.

La familia de Ryan sabía que este quería muchísimo a su perro , una boxer muy cariñosa, por lo que decidieron llevarlo a que la vea para que este le de el último adiós sin que se de cuenta de que ya no lo volvería a ver nunca más.

La hermosa perrita , a penas vio a su dueño, no dudó en alegrarse y lamerlo a pesar de que este estaba en el letargo del coma y que muy pronto no estaría más en este mundo pero la despedida fue más triste de lo que pensamos y es que el boxer no paraba de lamerlo por lo mucho que lo extrañaba.

El nombre de esta perrita era Mollie , el primer amor de Ryan , el cual falleció un 30 de noviembre del 2016 pero que su familia recuerda con mucho cariño y, obviamente, su pequeña can, aúlla en las noches en honor a aquél 'ángel' que ganó en el cielo y que no deja de abrazarla.

