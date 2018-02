Facebook viral: Juliana Oxenford provoca miles de reacciones por fotos en bikini 

La conductora Juliana Oxenford asombró a sus seguidores en Facebook al publicar un par de imágenes en bikini. La primera de las fotos fue difundida el sábado y en esta se puede ver a la periodista de espaldas a la cámara, notándose sus tatuajes.



Sin ninguna descripción, la imagen fue colgada en la portada de la cuenta de Facebook de la presentadora de noticias. El domingo llegó la segunda y, por ahora, última imagen de Juliana Oxenford veraniega.



A diferencia de la foto de portada, la conductora escribió un largo texto. En la imagen, cabe mencionar, se le ve a Juliana Oxenford parada en la arena de una playa.



"Una cosa es opinar sobre el trabajo de alguien, y otra inventar y especular sobre vida e infancia de terceras personas. Cuando yo digo algo, opino sobre lo que veo. Nunca sobre la intimidad ni vida personal de la gente. La verdad es que me da risa cuando dicen que tengo 'odio' en el corazón. Se sorprenderían del amor que doy y recibo. Hablar fuerte y claro no me convierte en una mala persona. A mí las verdades a medias y las sonrisas diplomáticas me parecen actitudes hipócritas que me avergüenzan y rechazo. Lindo domingo para todos. Yo mientras tanto seguiré disfrutando del mar", escribió Juliana Oxenford en Facebook.



Como no podía ser de otra forma, ambas publicaciones fueron motivo de miles de reacciones por parte de los usuarios de Facebook. Al momento de la redacción de esta nota, las imágenes tuvieron conjuntamente casi 12 mil.



(Juliana Oxenford - FB) (Juliana Oxenford - FB) Juliana Oxenford