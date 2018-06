"Vero, Diego, Mía. Siempre conmigo". Esa es la frase que puede leerse en la camiseta de un mexicano que pasea por Rusia durante la Copa del Mundo y cuya historia ha conmovido al mundo entero, en Facebook y en todas las rede sociales.



Gilberto Martínez es un abogado mexicano de 41 años que además de la camiseta con el misterioso mensaje, lleva cuatro tarjetas de Fan ID alrededor de su cuello. ¿De quiénes exactamente? Una es suya y las demás, de su familia.



LA TRAGEDIA

​

Cuando México clasificó a Rusia 2018 , Gilberto, su esposa Verónica Raschiotto y sus hijos Mía (6) y Diego (8) decidieron acompañar a su selección para vivir juntos la fiesta más grande del fútbol y dos meses antes del inicio del campeonato tenían todo listo, desde boletos de avión hasta las entradas para ver al 'Tricolor' , aunque también a Argentina – por la nacionalidad de Verónica – y Brasil – por el sueño de Diego de ver a Neymar. Sin embargo, el 28 de abril cambiaron las cosas para siempre.



Ese día, Verónica, de 43 años, y sus dos hijos visitaron al hermano de esta en Miami, sin saber que nunca llegarían a Rusia ni que se alejarían de Gilberto para siempre. Cuando viajaban en una minivan con el tío, fueron embestidos por una camioneta 4x4 en Delray Beach. Los cuatro fallecieron dentro del vehículo. ¿Quién los chocó? Un muchacho de 21 años. ¿Qué más pasó? El mundo de Gilberto se vino abajo.



La familia de Gilberto murió en un accidente de auto en Miami (Foto: Facebook) La familia de Gilberto murió en un accidente de auto en Miami (Foto: Facebook) (Foto: Facebook / Gilberto Martínez)

LA RECUPERACIÓN



Perder a toda su familia fue un golpe que Gilberto jamás esperó y como cualquier persona se entregó al luto y al abandono… hasta que una psicóloga lo alentó a continuar con sus planes mundialistas como una forma de rendir tributo a su familia. Además, un seleccionado azteca le dio el empujoncito que necesitaba para esta aventura que ha registrado en Facebook.



Tras enterarse de su caso, Guillermo 'Memo' Ochoa , el arquero de la selección mexicana, le envió un mensaje con las siguientes palabras: "Tu hijo va a ser el ángel que me ayude a volar", y eso fue suficiente para que Gilberto viaje a Rusia con un par de amigos, aunque con los Fan ID de su familia siempre consigo.



Gilberto también imprimió unas camisetas con el mensaje que leíste al principio de esta historia y hasta el momento ha cumplido su itinerario, incluido el Argentina vs Islandia (1-1) y Brasil vs Costa Rica (2-0), aunque el México vs Alemania sin dudas fue el más especial.



“Esto fue por tu familia”, le escribió ‘Memo’ Ochoa a Gilberto tras ganarle 1-0 a Alemania y el corazón del abogado simplemente estalló con eso, al igual que el de las personas que lo siguen en Facebook .