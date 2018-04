Facebook viral: Milett Figueroa respondió de esta forma a usuario que le pidió su 'pack' [VIDEO]

La modelo Milett Figueroa dejó a muchos de sus seguidores en Facebook sorprendidos tras la publicación de un extenso mensaje en el que cual lanza una serie de términos muy duros. Ello, sin embargo, pasó a un segundo plano para no pocos de los usuarios de la red social por la respuesta que la joven escribió en uno de los comentarios.



Uno de sus fans le recordó el video íntimo que protagonizó con Alexander Gerks, el cual fue compartido por miles de personas por WhatsApp. El sujeto le pidió a Milett Figueroa que pasara su 'pack', término que se emplea para un conjunto de fotos y videos privados.



"El pack se lo puedes pedir a tu vieja", fue lo que colocó Milett Figueroa como respuesta al faltoso. No fueron pocos los seguidores que la respaldaron y se burlaron del usuario.

(Captura) (Captura) Milett Figueroa

(Captura) (Captura) Milett Figueroa

NO FUE TODO

El tema se puso más picante poco después cuando Milett Figueroa subió otro post a Facebook, el cual iba dirigido a quienes le piden su 'pack'. Según escribió, ella no tiene dicho material.



"Yo no tengo ningún 'pack' para ustedes, y si lo tuviera, jamás se los mostraría. Con esa cara asustan a cualquiera", puso Milett Figueroa en Facebook. Además, calificó de "pedazos de brutos, ignorantes e irrespetuosos" a quienes le exigen compartir dicho contenido.

(Captura) (Captura) Milett Figueroa