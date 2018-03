¡Locura total! El álbum oficial del Mundial Rusia 2018, de la editorial Panini, salió a la venta y los hinchas de la selección peruana y del fútbol en general hicieron largas colas, hasta en horas de la madrugada, para poder ser los primeros en obtenerlo. Uno de ellos fue Luis Miguel Zeballos, cuya historia se volvió viral en Facebook gracias a su tierna mascota.



Resulta que Jeyko, su pitbull Red Nose (nariz roja), no tuvo mejor idea que hacer pedazos el álbum de la editorial Panini por el que madrugó para conseguirlo. ¿El motivo? Solo porque no le prestó la suficiente atención al can, que posó orgulloso frente a los estragos que provocó en la preciada propiedad de su dueño.



Sin embargo, lejos de castigar a su mascota por su travesura, el joven procedente del distrito de La Victoria tomó con buen humor el hecho y comentó en su publicación viral de Facebook que se compró otro álbum, esta vez uno de tapa dura para que Jeyko no vuelva a hacer de las suyas.



Cabe precisar que literalmente, el álbum mundialista ‘voló’ de los lugares donde se ofrecía (Tambo, Tai Loy, Ripley, Saga Falabella, puestos de periódicos y otros). Esto causó la molestia de los coleccionistas que no pudieron aquirir ninguno de los dos modelos disponibles: el económico (a 5 soles) y el de tapa dura (25 soles). El sobre de figuritas cuesta 2,20 soles.



Facebook viral: Perro hizo pedazos el álbum Panini del Mundial de su dueño y reaccionó así a su travesura Facebook viral: Perro hizo pedazos el álbum Panini del Mundial de su dueño y reaccionó así a su travesura

REVENTA

Aprovechando la ley de la oferta y la demanda, en las redes sociales varios hinchas de la selección peruana denunciaron que, en algunas páginas web, el álbum de tapa dura se estaba revendiendo hasta en 80 soles, cuando su precio real es de 25. También se supo que el lunes llegará un segundo lote.

Hinchas realizan filas para obtener el Álbum del Mundial de Rusia 2018

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.