Una nueva publicación viral de Facebook ha sorprendido y divertido a más de uno. Se trata del post de Eduardo Abusada Franco, un candidato a la alcaldía de Miraflores que ha sorprendido por su singular manera de hacer campaña.

Con una foto, que ya se volvió viral en Facebook, el candidato ha demostrado que no se necesitan millones de dólares para lograr tener una campaña política, como muchos otros candidatos a cargos públicos suelen tener.

"Acá no hay millones en publicidad política. No hay Odebrecht, ni CONFIEP. Hay algo mejor: creatividad y fuerza de voluntad. Yo mismo soy. Pd. Si no gano, al menos perderé unos kilos y ganaré salud.", escribió Eduardo Abusada en su publicación viral de Facebook.



Facebook Viral - Candidato creativo El candidato tiene propuestas que apuestan por el cuidado del medio ambiente.

Como era de esperarse, cientos de usuarios de Facebook reaccionaron a la publicación viral. Muchos celebraron la creatividad y buena disposición con la que Eduardo Abusada afronta su candidatura a la alcaldía de Miraflores.

"Como bien dice si no gana al menos hizo ejercicios", "Y con la misma ropa de la foto, así no se confunden... ¡Éxito!" y "Eso es tener clase y personalidad...Éxitos", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación viral de Facebook.

Sin duda, este viral de Facebook ha sorprendido positivamente a más de uno. Esta es una manera más en la que se puede ver la creatividad peruana, como respuesta a los difíciles momentos que nos toca vivir en la política peruana.

