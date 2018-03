Facebook viral: Policía Nacional lanzó su 'Álbum Canini' y provocó la sonrisa en cientos de usuarios

Muchos de los seguidores de la página de Facebook de la Policía Nacional se quedaron más que sorprendidos por la parodia que ellos hicieron del álbum del Mundial de Rusia 2018, lanzado a la venta recientemente por Panini en distintos puntos del país.



Aprovechando la efervescencia por la colección, que motivó largas colas en las tiendas Tambo la madrugada del jueves, la Policía Nacional sacó en Facebook su 'Álbum Canini', el cual ponía a los perros de su escuadrón canino como los protagonistas.



"¿Ya tienes el #AlbúmCanini? Conoce todas las labores que ejercen nuestros canes en la PNP", se lee en el post de Facebook, el cual ya tiene más de 7 mil reacciones.

(PNP - Facebook) (PNP - Facebook) Facebook

LAY FUN

Entre las respuestas dadas por parte de los usuarios de Facebook se pudo ver a uno que preguntó por la presencia del recordado Lay Fun en el 'Álbum Canini'. La Policía Nacional no tuvo mejor respuesta que colocar una 'figurita' del can, llevando además el hashtag 'héroe'.



"Se me salió una lágrima", contestó el emocionado usuario. Hay que mencionar que la Policía Nacional hizo lo mismo en el caso del llamado Capitán Julio, el cual también ‘sale’ como una figurita especial en esta díscola publicación de Facebook.