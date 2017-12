El ambiente estuvo muy tenso para Carlos Galdós durante la marcha contra el indulto que se realizó este jueves en el Centro de Lima. El conductor de 'La Noche es Mía' reportaba las incidencias de la movilización cuando una mujer apreció de pronto para increparle a gritos su supuesto 'mal accionar'.

Para la señora, Carlos Galdós apoyaba a PPK e incluso lo acusó de haber recibido dinero del Gobierno. A pesar de que el locutor no se quedó callado, trató de mantener la calma en todo momento.

"Te has dejado engañar. Por qué no has pensado. Seguramente eres un tonto. La gente ha botado engañada por la prensa, ustedes lo han hecho a propósito. A ustedes le pagan por meter basura en la cabeza de la gente", le increpó la señora.

Carlos Galdós: señora le grita y le lo llama 'tonto' y él reacciona así Carlos Galdós: señora le grita y le lo llama 'tonto' y él reacciona así

Carlos Galdós le pidió a la señora que baje el tono de su voz pues 'nadie la estaba gritando'. Luego de haberle dicho 'tonto' e insultarlo, simplemente se retiró.

Otros manifestantes que se encontraban cerca también lanzaron cánticos contra Carlos Galdós. Otros, simplemente le pidieron que 'apoye al pueblo'.

Los hechos se desarrollaron mientras Carlos Galdós realizaba su programa 'CalleJero' a través de Facebook. El conductor nunca imaginó que las personas reaccionaran así con su presencia.