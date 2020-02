Se viralizó recientemente en Facebook el noble acto de una enfermera que fue captada ayudando a un indigente. Este se encontraba en silla de ruedas y con uno de sus pies heridos.

Se trata de Marycarmen Gastelum, una joven de 24 años que se dirigía a tomar el transporte de regreso a su hogar cuando se topó con el hombre en una calle de Tijuana, México. Casi de inmediato, supo que necesitaba asistencia.

“Me dirigía a tomar el transporte de vuelta a casa y miré a ese hombre curándose su pierna en una caja de cartón. Como en ese momento no llevaba el material óptimo para asistirlo, fui a una farmacia y compré los utensilios necesarios para brindarle los primeros auxilios. Adquirí guantes y material de curación básica”, dijo la enfermera en conversación con el diario El Universal.

El hecho fue registrado en imágenes por Fher Ibarra, un hombre que transitaba por la zona y que se sorprendió al ser testigo del noble acto. En ese instante, decidió tomar fotos para luego compartirlas en Facebook. El transeúnte aseguró que compró “un poco de material para reponer lo que la enfermera había utilizado".

La publicación se volvió viral y se llenó de comentarios que alabaron el gesto que tuvo la mujer con el indigente.

“Me sorprendió que la historia se hiciera viral, no me di cuenta que tomaron fotos. Una compañera de trabajo me etiquetó en una publicación y fue como me di cuenta que había muchas reacciones de la gente”, aseguró Gastelum.

Hasta el momento, las imágenes acumulan más de 1200 reacciones y han sido compartidas más de 500 veces en Facebook.