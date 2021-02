Facebook | Hace unos días, las modernas instalaciones del autódromo Internacional Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero ( Argentina ), quedaron completamente destruidas por un voraz incendio.

MÁS INFORMACIÓN: Hombre se lanza al agua helada para rescatar a un perro que había caído por accidente

Las imágenes del siniestro terminaron siendo publicadas en Facebook , donde rápidamente se volvieron virales. Muchos usuarios lamentaron lo ocurrido.

De acuerdo con Télam , las llamas fueron sofocadas tras un intenso trabajo de 70 bomberos voluntarios. Entre ellos se encontraba María de los Ángeles Lizárraga, una joven que dio a luz hace dos meses.

MÁS INFORMACIÓN: Sujeto se lanza al agua para salvar a un águila que estaba enredada en un sedal

BEBÉ

Horas antes del incendio, esta chica llegó al cuartel con su hijo, llamado Gonzalo Benjamín, en brazos. Debido a su corta edad, no podía dejarlo solo en casa.

Tras conocerse lo que estaba pasando en el autódromo, ella fue destacada al lugar. Así, ella encargó a su bebé a una de sus colegas.

“Mis jefes me dijeron cámbiate y vení. Yo estaba en el cuartel con Benjamín y mi compañera, que me dijo: ‘Quédate tranquila, yo me quedo con él’. Hasta el último minuto le di la teta y me fui al autódromo”, dijo a El Litoral .

🚒Bombera que amamantó en medio de un incendio dijo que es «normal» ir con hijos al cuartel. "Nunca pensé que la foto iba a estar en todos lados, no esperaba esta repercusión", dijo la oficial María de los Ángeles Lizárragahttps://t.co/VOQRJUpRCz — Con La Gente (@ConLaGenteRos) February 8, 2021

Durante la faena, la mujer recibió la llamada de su amiga, quien le dijo que su hijo no dejaba de llorar. Por eso, María le pidió que subiera a la ambulancia y que fuera al sitio del siniestro.

“Cuando lo trajo, me senté en una ambulancia a darle de mamar por unos 20 minutos más o menos”, contó. Mientras daba de lactar, alguien le tomó una foto. La imagen, que también fue difundida en Facebook, se popularizó.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE VIRALES