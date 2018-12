La curiosa historia protagonizada por una mujer que canceló su baby shower luego de que familiares y amigos criticaran el nombre escogido para su hijo se hizo viral en Facebook. Lo ocurrido llamó la atención de una gran cantidad de usuarios y generó todo tipo de reacciones.

La madre, que no ha sido identificada, no tomó bien los supuestos "rumores y mentiras" iniciados por sus parientes tras comunicar que su bebé iba a llamarse Squire Sebastian Senator. Ella expresó toda su molestia mediante una publicación de Facebook que se viralizó tras compartirse en Reddit.

"Estimados miembros del baby shower Squire Sebastian Senator", inicia el mensaje que subió a Facebook. "Tengo un anuncio muy importante que hacer. Me duele tener que decir esto, pero estoy cancelando el evento".

"Todos ustedes han estado hablando mal de mi bebé que aún no nace. UN NIÑO QUE AÚN NO NACE. ¿Cómo pueden juzgar a un niño que aún no nace?", continúa el anuncio compartido en redes sociales.

"Para ser franca, mis amigos y familiares me han tratado como lo peor. Han esparcido rumores y mentiras sobre mi niño. No, no estoy loca. No, no soy mentalmente inestable. No, no estaba ebria cuando le puse nombre a mi niño".

"Su nombre es Squire Sebastian Senator. Así es. No pueden obligarme a cambiarlo", continuó la indignada mujer protagonista de la publicación viral de Facebook, afirmando que su elección se debió a que su familia es descendiente de una larga lista de "escuderos y senadores".

"Si miras hacia atrás en nuestro árbol genealógico, la supervivencia de este clan está literalmente enraizada en el dominio público. Todos estamos relacionados con los senadores". "Este nombre transmite poder. Transmite riqueza. Transmite el éxito", asegura.

La madre finaliza su mensaje diciendo que su familia "es falsa" y, a diferencia de lo que opinen, el nombre escogido para su hijo lo convertirá en alguien "extraordinario".

El anuncio subido a Facebook generó ocurrentes comentarios entre los usuarios, quienes optaron por tomar lo ocurrido con humor mediante ocurrentes comentarios que aumentaron la popularidad de la publicación.

"Nadie está hablando mal de tu bebé que aún no nace. Están hablando mal de tu pobre sentido para escoger nombres", "este podría ser el primer niño que se escape de casa antes de que nazca", o "diré lo mismo que le digo a cada amigo que tendrá un hijo: antes de escoger un nombre, imagínate a ti mismo creciendo con ese nombre", fueron algunos de las reacciones.