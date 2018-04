Facebook revela por primera vez todo lo que está prohibido publicar en su red [VIDEO]

Facebook por fin explicó en detalle la clase de contenido que está permitido y prohibido publicar en la famosa red social creada por Mark Zuckerberg. El documento tiene un total de 27 páginas pero aquí te lo resumimos para que no te aburras.



Entre las censuras más importantes que lanzó Facebook está no realizar amenazas violentas creíbles ni deleitarse con la violencia sexual, no promover el terrorismo ni la caza furtiva de especies amenazadas, no intentar comprar marihuana, vender armas de fuego o publicar los previos de la venta de medicamentos con receta.

Asimismo, Facebook no permite la publicación de instrucciones para lesionarse, ni mostrar a menores de edad en contextos sexuales. Además, también se censuran los homicidios en diferentes momentos o lugares.

Como se recuerda, Facebook ya había vetado la mayorías de estas acciones, aunque el documento publicado este martes incluyen nuevos detalles que podrían resultar sangrientos.

Por ejemplo, las fotografías de senos están permitidas en Facebook en algunos casos, como imágenes de lactancia materna o pinturas. Asimismo, detalla lo que considera explotación sexual de adultos o menores, aunque deja espacio para censuras otras formas de abuso.

Por otro lado, los nuevos lineamientos de Facebook definen como asesino en serie a cualquier persona que haya cometido dos o más asesinatos en 'múltiples incidentes o ubicaciones'. Aquellos que cometieron un único homicidio no serán censurados ya que podría haber sido en defensa propia.

Cabe indicar que en los últimos años Facebook ha sido acusado de cometer varios errores relacionados a la censura. por ejemplo, grupos de derechos humanos dicen que la red social ha dado una respuesta equivocada al discurso de odio e incitación a la violencia contra las minorías musulmanas en Myanmar.

Asimismo, en el 2016, Facebook se retractó luego de eliminar una foto icónica de 1972 de AP, donde aparece una niña corriendo desnuda tras un ataque con napalm en Vietnam.

Facebook censura icónica foto de ataque en Vietnam. Video: Telemundo

