La cadena Cineplanet se pronunció vía Facebook sobre el supuesto aumento de precio en sus entradas. La cadena de cines manifestó que dicho comunicado es totalmente falso.



"A través de este canal oficial, queremos comunicarles que el anuncio publicado el día de hoy 26/02 en redes sociales, que indica que nuestros precios de boletería se han incrementado y que los beneficios de nuestros socios se han visto afectados, no ha sido emitido por Cineplanet", indica la cuenta de Facebook oficial de Cineplanet.



Propia comida. Como se recuerda, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi determinó que, tanto Cinepanet como Cinemark, no podrá prohibir el ingresos a sus clientes que deseen ingresar con sus propios alimentos.



El falso comunicado manifestaba que la cada de cines debían incrementar el precio de sus entradas para no verse afectados por las disposición de Indecopi. El falso anuncio fue compartido con miles de usuarios que tomaron por verdadera la información.



