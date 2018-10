Facebook: Critica a Guillermo Castañeda y usuarios suplantan su identidad y la promocionan como dama de compañía

¡Indignante! Una joven usuaria de Facebook jamás esperó que criticar abiertamente a Guillermo Castañeda en las redes sociales le valdría la suplantación de su identidad para fines de comercio sexual.



Enma Huamán Velazco (24) realizó un comentario en Facebook criticando un taller de actuación que dictaría el actor Guillermo Castañeda, quien fue acusado de haber violado a la joven actriz Daniela Pflucker.



“Hice un comentario en una página donde el actor iba a ser profesor en un taller de actuación y este actor está teniendo una investigación por abuso. Yo puse un comentario que decía 'no deben tenerlo como profesor, que no me parece ético', solamente eso”, dijo la joven al noticiero Buenos Días Perú.



Critica a Guillermo Castañeda y usuarios suplantan su identidad y la promocionan como dama de compañía. Video: Buenos Días Perú

Luego de hacer sentir su voz, la joven comenzó a recibir una serie de ataques de otros perfiles de Facebook, donde la criticaban por su comentario. A pesar de ello, Enma Huamán Velazco hizo caso omiso a los reproches sin esperar que llegaría a más.



Pero los ataques no solo fueron textuales. Y es que uno de los usuarios de Facebook descargó la foto de su perfil y la reenvió con un número telefónico. “Uno de esos perfiles comenzó a postear una foto con número de kinesióloga, donde supuestamente brindaba servicios sexuales”, detalló la víctima.

Asimismo, los usuarios de Facebook consiguieron su dirección y desde el domingo, comenzaron a llegarle pedidos vía delivery que ella no había solicitado. Según Enma, los atacantes le advirtieron lo que harían vía redes sociales.

“El domingo en la noche llegó un delivery de pollería que no había pedido, después llegaron más pedidos pero lo más indignante, es que mandaron comida para perros, porque supuestamente para estas personas soy eso, por defender, en este caso, los derechos de la mujer”, agregó la joven.

Tras lo sucedido, Enma acudió a la Policía para denunciar el hecho, ya que el 'ciberacoso' es un delito que está penado. La joven teme por su seguridad ya que sus atacantes ya cuentan con su dirección.