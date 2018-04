Daniela Pflucker se molesta y acusa a la prensa de estar del lado de Guillermo Castañeda tras el proceso judicial que lleva en contra del actor. El último domingo, el candidato político Malcom Durand contó que la actriz y su madre se habían comportado de una manera similar hace algunos meses cuando tuvo una discrepancia con la joven.

Malcom Durand, pre candidato al gobierno regional del Callao, contó en Día D, cómo la mamá de Daniella Pflucker, Patricia Seminario, lo había acusado de 'acosador' con su hija por supuestamente llamarla y escribirle tras romper un vínculo laboral.

Una llamada telefónica a la misma Daniella Pflucker mostró que la actriz mantenía una relación cordial con Malcom Durand e, incluso, ella lo consideró como una buena persona. Ante esta situación, usuarios en redes sociales mostraron su sorpresa y pidieron a la joven una explicación.

A través de su cuenta personal de Facebook, Daniella Pflucker aclaró que sí fue víctima de acoso por parte de Malcom Durand y manifestó que se le estaba intentando desprestigiar. La actriz dijo que Guillermo Castañeda tenía a toda la prensa de su lado y que, estas actitudes eran manotazos de ahogado.

"Mi agresor no solo tiene a toda la prensa de su lado y tiene miles de contactos por su experiencia y etc, está dando manotazos de ahogado con gente que no tiene nada que ver con mi tema en específico", escribió Daniella Pflucker en Facebook.

En este punto, la actriz acusa directamente a la conductora de Día D, Pamela Vértiz, y a su programa dominical de empeñarse en hablar de ella. Como se recuerda, durante la elaboración del reportaje, la encargada del informe precisó que se buscó la declaración de Daniella Pflucker sobre la acusación de Malcom Durand, pero ella prefirió el silencio.

"Al parecer el programa dominical y su conductora (Pamela Vértiz) se han empeñado en hablar de mí. Piden que me investiguen, que se investigue todo lo necesario. Pero legalmente a la prensa, a los periodistas no les debo explicaciones, menos a los que me atacan. Así salga quien salga, no me asustan. No me detienen. Y no me van a sentar en ningún canal. Mi proceso va a seguir tal cual", puntualiza Daniella Pflucker en su cuenta Facebook.

