Daniella Pflucker se defiende. A través de su cuenta personal de Facebook decidió responder a las críticas en redes sociales tras la grave acusación que lanzó el candidato político al gobierno regional del Callao, Malcom Durand.

El político contó que Daniella Pflucker nunca le devolvió un dinero que le había adelantado por un trabajo para su campaña y, que cuando se lo pidió a su madre, la señora lo acusó de acosador y amenazó con pedir garantías en su contra.

Vía Facebook, Daniella Pflucker se defendió de las acusaciones y manifestó que efectivamente, durante el tiempo que ella mantuvo discrepancias con Malcom Durand, el pre candidato político le habría hecho invitaciones con otras intenciones.

"Como cualquier ser humano, he sufrido de acoso en más de una oportunidad, sabemos que es un país machista (...) Me parece un tipo oportunista que no solo me desacredita, sino que miente. Jamás se le pidió plata para una terapia. NUNCA", aclaró Daniella Pflucker en su cuenta Facebook.

Para que no se ponga en duda su palabra, Daniella Pflucker decidió publicar en su página un par de conversaciones que mantuvo con Malcom Durand vía Whatsapp. En las imágenes que subió a Facebook el candidato le cuenta que tendrá un viaje con su madre a Argentina.

En otra conversación compartida en Facebook, Daniella Pflucker le pide nuevamente a Malcom Durand retirar todo el material de su campaña que tenga su imagen. El candidato cambia de tema y le pide hablar personalmente antes de realizar lo que ella le pide.

Estas conversaciones se realizaron algunos meses y Daniella Pflucker decidió revelarlas para afirmar que sí sufrió acoso por parte del precandidato al Callao. Sin embargo, durante la conversación que mantuvo con él vía telefónica para el reportaje de Día D, la actriz dijo que no creía que Malcom Durand sea mala persona.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.