Facebook viral: Joven denuncia presencia de chinches y otros insectos en bus de Cruz del Sur [VIDEO y FOTOS]

Karol Arbildo denunció a través de Facebook la presencia de chinches y otros insectos en un bus de la empresa Cruz del Sur. La joven de 25 años y su hijo han sido diagnosticados con acarosis, una enfermedad de la piel causada por este tipo de ácaros.



Karol Arbildo indica en entrevista con Trome.pe que se dio cuenta de la presencia de ácaros cuando intentaba hacer dormir a su hijo de seis años que se encontraba bastante inquieto: "prendo la linterna del sur y me doy cuenta de esos bichos saliendo por las rendijas de los asientos", denuncia la joven. Los hechos sucedieron en la terminal de buses de Plaza Lima Norte.



Al percatarse de la presencia de chinches y otros insectos, Karol Arbildo pidió hablar con la terramoza, quien le dijo que cambiará de sitio a su hijo. "¿A quién se le ocurre que voy a dejar a un niño de seis años con un extraño?", precisa la joven.



La empresa no le dio más soluciones y la joven junto a su hijo pasaron toda la noche siendo picados por estos insectos. Al llegar al terminal, Karol Arbildo pidió el libro de reclamaciones y se fue al dermátologo.



Con la receta en mano, Karol Arbildo fue a exigirle a la empresa que se haga cargo de las picaduras que presentan en el cuerpo su hijo y ella. "Cruz del Sur me ofreció pasajes de ida y vuelta, pero no se hicieron responsables de los gastos médicos", dijo la joven a Trome.pe



Karol Arbildo acompañó su denuncia de fotos de las picaduras y de la receta que le dio el médico que la atendió. La joven decidió hacer público su caso en Facebook porque no quiere que otras personas pasen por lo mismo.

Los ácaros que encontró joven en Cruz del Sur

Joven muestra los ácaros que se encuentran en bus de Cruz del Sur