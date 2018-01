Facebook: Escritor peruano que nos representará en Luxemburgo busca apoyo en buses [FOTOS Y VIDEO]

“¡Arepa, arepa, arepaaaa...! Señores, hoy no voy a vender arepas. Es más, no soy venezolano, soy peruano, un escritor peruano que ha publicado cuatro libros Este es mi último libro ‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’, que gracias a Dios ha sido invitado para representar al Perú en Luxemburgo”, se escucha decir a un joven en un video que circula por Facebook. La escena ya se ha vuelto viral en las redes sociales.



El protagonista es Elvis Herrada, escritor y periodista. Pero para su viaje necesita pasaje de avión y él no puede costearlo.

“He pedido a algunas empresas y al Ministerio de Cultura del Perú que me puedan apoyar, pero no he recibido ninguna respuesta. Por eso hoy recurro a ti, compatriota. Los sueños sí se pueden lograr, así como llegamos al Mundial 2018, sí se puede representar al Perú en uno de los salones más importantes de la Literatura”, dice en el vídeo de Facebook que muestra dentro de un bus de transporte público con pasajeros.

"Estaré vendiendo este libro para ver si algún peruano me quiere colaborar y también pasaré por sus asientos a recibir cualquier colaboración, pequeña o grande siempre será bien recibida", añade.

Escritor peruano sube a buses para conseguir apoyo con el cual costear su viaje a Luxemburgo. (Video: Facebook)

REALISMO URBANO

A través de la misma red social, Facebook, se puede encontrar la página ‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’, que narra historias habituales que vive la urbe peruana marginada por la sociedad, sus autoridades y el poder.

Por su obra ha sido seleccionado para representar al Perú en el 18 Salón del libro de Luxemburgo. El evento está programado para los días 2, 3 y 4 de marzo de este año y ha sido destacado por el director de la Unesco, Koichiro Matsuura, como “una contribución a la construcción de un nuevo ideal ciudadano con múltiples identidades”.

“Esta invitación (para ir a Luxemburgo con su obra) es muy importante para mí y mi familia, es un reconocimiento al trabajo que he venido realizando con rigor y disciplina, y podré conocer a colegas de otras latitudes”, comentó Elvis Herrada. El pasaje que necesita cuesta 1500 dólares y 500 dólares para gastos por los días de la invitación.

Herrada ha publicado los libros ‘Charcutería Empoemada’ (2000) y ‘El Imaginero’ (2009. En el año 2015 uno de sus cuento fue traducido al francés y considerado en una importante selección de narrativa latinoamericana.

TODOS A EMPUJAR LA COMBI

‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’ se vende a 20 soles y también se pueden adquirir mediante su página de Facebook. El libro consta de 11 cuentos cortos con un lenguaje popular y maneja una propuesta de realismo urbano que impacta desde su inicio.

“La ciudad capital es un antro de delincuencia, la inseguridad que vive la población nos hace creer que vivimos en una ficción constante. Por esto los cuentos narrados en este libro son fiel reflejo de lo que vivimos día a día, pero algunos son muy escépticos e incrédulos y no quieren reconocer lo que sucede actualmente. Esta serie podría ser también un llamado de atención hacia las autoridades y sus programas de seguridad”, comenta Herrada sobre su libro.

En Facebook también se está convocando a un evento público que se realizará el 1 de febrero: 'Euro-tono Viqui Victoria' , coloca el mensaje: "Todos a empujar la combi para que Elvis Herrada represente a Perú en Luxemburgo".

