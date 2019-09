Gasta millonada en operaciones para ser como Kim Kardashian pero casi muere

Hay personas que llevan su fanatismo a niveles insospechados. Ese es el caso de Jennifer Pamplona, de 27 años, de EEUU, que está completamente obsesionada con Kim Kardashian. Por eso ha gastado cerca de 500 mil dólares en cirugías intentando parecerse a ella. Sin embargo, afirmó que se detendrá debido a que fue víctima de un “procedimiento fallido”. Su historia es viral en Facebook.

Recientemente, la joven de la ciudad de Los Ángeles se mandó a agrandar el tamaño de sus labios y, al salir de la intervención quirúrgica, sintió que estaba teniendo una reacción alérgica al relleno. Según declaraciones al diario británico Daily Mail, por esta razón terminó sangrando, adolorida y con “labios de pescado”.

Dos días después de ese procedimiento, Pamplona volvió a la clínica para que le quitaran el relleno, que le había costado cerca de 3.000 dólares. De acuerdo con su relato, recogido por el diario inglés, los médicos le recomendaron no volverse a operar jamás.

"Pagué 3.000 dólares para que me estropearan el rostro y luego me dijeron que tenía que esperar dos días para que me quitaran el relleno. Pasé esos días cubriéndome la cara y permaneciendo adentro de mi casa, sin poder salir, cada vez que veía mi cara comenzaba a llorar de nuevo", contó al citado medio británico.

Después de quitarle los rellenos, Pamplona afirma que tras el fallido procedimiento quirúrgico ha aprendido una gran lección. “Por poco destruyo mi cara y mi salud, todo porque soy adicta a la cirugía plástica. Recibí una lección: nunca más me someteré a una cirugía para arreglar algo que ya está bien”, señaló.

"Quiero que mi historia sirva de ejemplo a todas las chicas que quieren labios grandes. De que no es hermoso en absoluto. Todo fue una pesadilla, pero me alegro de haber recibido mi lección", afirmó Pamplona sobre lo ocurrido tras sus procedimiento médico.



Jennifer Pamplona ha gastado 500 mil dólares en cirugías para ser como Kim Kardashian. (Facebook)

CIRUGÍAS DE JENNIFER PAMPLONA:



- 8 cirugías de glúteos, incluida la grasa inyectada en cada nalga, los implantes y su extracción.

- 2 cirugías para eliminar ocho costillas.

- 2 implantes mamarios.

- 2 rinoplastias.

- 2 liposucciones.

- Rellenos de mejillas.

- Rellenos de labios.

- Carillas.

- Inyección de grasa en los muslos.

- Rellenos de mejillas eliminados.

- Estiramiento facial.

- Lifting bucal facial.