Facebook: gato pierde la paciencia cuando su dueña canta y reacciona muy mal con ella

Hay los que son sociables, tímidos o que detestan que alguien se les acerque a hacerles cariño y es que los gatos tienen bien definido su carácter y, en muchas ocasiones, no dudan en sacar las garras cuando algo no les gusta, como es el caso del protagonista de este video viral de Facebook. Él no dudó en demostrarle a su dueña que no tolera ni un segundo más escuchándola cantar.

Al inicio de la grabación, el felino negro hembra con manchas blancas en el pecho y patas aparece muy cómodamente echado en el sillón y mirando a la mujer que lo acompaña en la sala. Cuando esta empieza a entonar las primeras frases de la canción, el animal cambia radicalmente.

En el video de Facebook se ve que primero mueve su cabeza hacia un lado, como demostrando estar totalmente extrañado o impactado con el momento que le toca presenciar. Luego, desciende del mueble y mientras ella dice eufórica “Toda la noche he estado bebiendo, he estado bebiendo toda la noche”, su mascota tiene la peor reacción.

Y es que la gata, al parecer, no solo detesta la canción ‘All Night’ de Chance The Rapper, sino que también no está dispuesta a escuchar ni un segundo más de la voz de la joven y es aquí donde tiene una peculiar manera de actuar: se abalanza sobre ella y le da un fuerte golpe en la cabeza.

El video fue compartido en Facebook por la página ‘Unilad’ bajo la leyenda: “a mi gata realmente no le gusta cuando canto” y ya tiene más de 280 mil reproducciones. Sin embargo, esta cifra no es la que más llama la atención sino los miles de comentarios que llegaron donde distintas personas se mostraron identificadas con la joven, pues sus felinos también son de armas tomar cuando algo no les gusta.

La misma cuenta también reveló la identidad de la protagonista del clip. Se trata de Helen, una mascota que posee cuenta en Instagram y cuya descripción es “soy dulce… solo, no cantes”. Otros videos compartidos por su dueña lo dejan muy en claro.