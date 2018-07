La historia que leerás a continuación es la de Giuseppe Giordano (70) , un hombre jubilado, con tres hijos y que hace siete años perdió a su amada esposa por una terrible enfermedad. El anciano se ha vuelto viral en Facebook luego que una fotografía, de él junto al cuadro de su esposa fallecida frente al mar, se empezó a compartir por miles de usuarios de esta red social.



La historia detrás de esta triste imagen, tomada por Giogo Moffa , encierra el dolor y la ausencia del ser querido, ese ser con el que se comparte casi toda una vida hasta que la muerte llega. El fotógrafo contó en Facebook que, si bien no conocía al hombre que protagoniza la foto, muchas veces lo veía llorar abrazado al retrato de su esposa.



"Hace días que viene. No conozco a esta espléndida persona. Solo sé que el suyo seguramente fue un gran amor. Lo he visto llorar; creo que ya no nacen hombres así", escribió Moffa en su cuenta de Facebook, donde transmite en parte lo que dice la genial fotografía que describe la soledad por el amor que ha partido de nuestro lado.



La publicación de Facebook fue compartida más de 3 mil veces y cuenta con más de 6 mil reacciones. Los usuarios también se mostraron tristes y hasta melancólicos al ver la imagen. Muchos comentaron "cuando el amor es eterno, ni la muerte los puede separar", "esta imagen me hacen creer que el amor verdadero aún existe", etc.

Giogo Moffa dijo al diario La Reppublica de Italia que el anciano lleva todos los días el retrato de su esposa fallecida y lo coloca en el muro frente al mar, ahí empieza a hablar, como si conversara con su esposa fallecida y ella le respondiera. Pero luego, según se nota en Facebook, llora desconsoladamente y abraza la imagen del amor de su vida.



"Como símbolo de un amor que no termina, de la distancia y la soledad", agrega el fotógrafo que captó la instantánea y la subió a Facebook .



"Él no puede estar sin ella y lleva esa imagen enmarcada a todos los sitios, la mantiene apretada, como la cosa más preciosa", indica el diario sobre la historia viral de Facebook .