El insólito intento de robo ocurrido en una localidad de Argentina causó conmoción entre en Internet tras darse a conocer que el responsable era nada más y nada menos que un niño de 12 años. Detalles del hecho se compartieron mediante un video de Facebook que no tardó en obtener miles de reproducciones.

Jorge Porras se encontraba descansando en su casa ubicada en el barrio de San Vicente en Buenos Aires, Argentina, cuando unos extraños ruidos lo despertaron. Al abrir sus ojos, se topó con una impensada escena que lo dejó boquiabierto: un joven había ingresado a su vivienda e intentaba llevarse un teléfono que cargaba al lado de su cama.

“Cuando me despierto lo veo al joven que salió corriendo. Al atraparlo, me pidió perdón y quiso que no lo denunciara, porque es menor de edad”, explicó el protagonista del hecho que se viralizó en Facebook.

Sin embargo, lo más sorprendente vino después de que contara que el ladrón era su propio vecino, quien había saltado uno de los muros de su casa. "Este chico ya entró a varias casas del barrio, pero por ahora nos veníamos salvando", contó.

El vecino llamó a la policía e hizo la denuncia, pero a las pocas horas, el menor fue liberado debido a su edad. “Los padres deberían cumplir la condena de los menores de edad. Los derechos humanos son solo para los delincuentes”, se quejó el hombre. Su historia generó indignación entre los internautas de Facebook.