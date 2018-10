Leyla Chihuán jamás imaginó protagonizar un video que terminara viralizándose por Facebook. La congresista de Fuerza Popular fue grabada por un sujeto a la salida del colegio de su hijo, pensando en mandar un saludo a un fan. Sin embargo, el hombre identificado como Piero Brescia la troleó por blindar a César Hinostroza, exjuez supremo.

Recordemos que Leyla Chihuán y otros congresistas votaron en contra de acusar a César Hinostroza como cabecilla de una organización criminal. El exjuez supremo fugó a España, en donde se le sigue un proceso de extradición para ser condenado en Perú.

Por ese motivo, Piero Brescia optó por acercarse donde Leyla Chihuán como para tomarse una foto con ella. Sin embargo, una vez que el celular estaba grabando, el sujeto empezó a cantar: "Blindaste a un corrupto, vergüenza nacional".

Trolea a Leyla Chihuán por blindaje de Hinostroza y tiene que salir corriendo tras su reacción. Video: Facebook / Piero BT

Según el relato de Piero Brescia, Leyla Chihuánno lo agredió, pero sí golpeó su celular. En entrevista con Latina, el músico indicó que no se arrepiente por lo que hizo y que lo volvería a hacer.

"No considero haberle faltado el respeto, simplemente considero que le he dicho una verdad y le he dicho mi opinión. Yo amo a mi país y quiero lo mejor para él y si tengo que hacer algo así, lo voy a repetir porque la idea es tener una sociedad armoniosa", declaró en Latina Piero Brescia.

Pero el tema no queda ahí. En conversación con radio Exitosa, Leyla Chihuán salió a responderle al sujeto que le hizo la broma y dejó entrever que la ley está para 'prevenir y sancionar la violencia familiar contra las mujeres'. ¿Acaso pensará en demandarlo?

"Si su intención ha sido ofender, denigrar, insultar, o sea lo que ha hecho, ahí está la ley (…) La ley es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Yo he estado con mi hijo ah, cuidado”, declaró Leyla Chihuán.