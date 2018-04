Facebook viral: Imagen hace reflexionar sobre el machismo en Perú por caso de joven quemada por acosador 

La plataforma ciudadana de vigilancia, acción y comunicación por un Perú justo, Actúa.pe, publicó una imagen en Facebook debido al caso de joven quemada en bus por acosador. En la ilustración se lee "No es amor, no es locura, es machismo".



La frase machismo generó molestia en usuarios de redes sociales, quienes consideran que se trata de una enfermedad mental y no machismo lo que impulsó a Carlos Javier Hualpa Vacas a quemar viva a Eyvi Ágreda. No obstante, el delito está tipificado como tentativa de feminicidio.



Testigos del crímen afirman que Carlos Javier Hualpa Vacas indicó que si Eyvi Agreda no aceptaba a estar con él no iba a estar con nadie. El abogado del agresor dijo su defendido ya tenía intención de cometer este atroz acto hace un mes, pero que no se animó, pues ya había comprado la gasolina y que “no tenía el valor para hacerlo”.



"En su manifestación dice con desparpajo que solo quería desfigurarla", agregó el abogado de Carlos Javier Hualpa Vacas. El letrado también indicó que el agresor presentaba un cuadro severo de depresión.



La página Actua. pe ha respondido los comentarios que han criticado la publicación en Facebook. "Señalar la base machista de una agresión extrema o un intento de asesinato no equivale a decir que "todos los machistas son asesinos". Señalar el racismo y que existan etnocidios no es decir que todos los racistas son asesinos. Si el ejemplo de "la gata" a la que "no le gustó el chifa" te parece tan relevante, qué tal si nos preguntamos qué fue lo que "no le gustó" al agresor de Eyvi", se lee en la mencionada red social.



La imagen generó molestia entre usuarios de redes sociales La imagen generó molestia entre usuarios de redes sociales