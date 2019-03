Mujer de 106 años viaja en avión por primera vez, pero le ocurre lo peor tras llegar a su destino

Nemesia Tevez es una mujer argentina de 106 años que obtuvo gran popularidad en plataformas como Facebook durante los últimos días. ¿La razón? Su emoción al viajar en avión por primera vez en su vida.

Lamentablemente, su cautivadora experiencia en el aire terminó de forma trágica tras llegar a su destino, en donde la sorprendieron con una de las peores noticias que una madre puede recibir.

Según el Clarín, la mujer nacida en 1913 tomó la decisión de viajar desde Santiago del Estero para visitar a uno de sus siete hijos que reside en Buenos Aires.

Y es que el tramo por tierra entre ambas localidades llega a tomar más de 15 horas, mucho tiempo más que los 90 minutos que hace un vuelo.

"Yo no tenía miedo porque sabía que iba a ver a mi hijo y toda mi familia. Fue una hermosa experiencia, viajé como sentada en un sillón, no me voy a olvidar nunca de esto", dijo la protagonista de esta cautivadora historia viral de Facebook.

"Me sorprendió la sensación de volar y estar tan cerca de las nubes, agregó Tevez.

No obstante, la experiencia de la mujer terminó de forma lamentable pues, tras su arribo a Buenos Aires, le contaron que su hijo había fallecido.

"Yo sentía que estaba grave, quería llegar rápido y ese amor hizo que no tuviera miedo en ningún momento", aseguró. Sus padres cautivaron a miles de usuarios en Facebook.

Cuando se le preguntó a Nemesia si volvería a volar, ella contestó que sí, aunque dejó completamente de lado el destino para afirmar que "volvería a viajar a cualquier lugar donde esté mi familia".