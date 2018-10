Una joven de 32 años con Síndrome de Down se ha convertido en el ejemplo a seguir en estas Elecciones 2018 , al ofrecerse como miembro de mesa voluntaria al percatarse que los integrantes de su mesa de sufragio no habían llegado y ninguna persona en su fila quería asumir la responsabilidad. Este ejemplo de civismo ocurrió en el distrito de San Miguel, precisamente en el Colegio Peruano Chino Juan XXIII y su hermana quiso contar su historia a través de Facebook.

Ella se llama Nataly Rodríguez (32), quien demostró que no tenía ningún reparo en asumir la responsabilidad de integrar esta mesa de la cual era miembro suplente, actitud que fue aplaudida por muchos usuarios de Facebook que compartieron su historia en la red social.

“Hace algunos años Nataly Rodriguez no podía votar a pesar de contar con su DNI solo por su diagnóstico. Nuestro Perú avanzó: se crearon leyes y normativas que velan por el desarrollo y cuidado de personas con discapacidad (y ojo aún falta mucho por hacer). Pudo votar hace algunas elecciones. Y hoy verla como 2do miembro de mesa, me causa mucho orgullo. Ver como firma con mucha responsabilidad cada cédula de votación, dando su conformidad, ¡es increíble! Hoy es voluntaria pues ella no esta obligada a ser miembro de mesa, ni si quiera esta obligada a votar. Pero en un país más inclusivo será muy normal ver a jóvenes con síndrome de Down cumpliendo su deber cívico, como los ciudadanos que son. #elecciones2018”, publicó la hermana de la joven, Cinthya Rodríguez.

Este mensaje de Facebook estuvo acompañado de diversas imágenes, donde se aprecia a Nataly cumpliendo su deber cívico y dando ejemplo a quienes no quisieron asumir esta responsabilidad.

Frente a esta gran acción, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le otorgó un certificado en agradecimiento por su valiosa participación como tercer miembro de mesa en estas elecciones.



NATALY, UN EJEMPLO PARA TODOS

Si bien hoy demostró ser un ejemplo de ciudadana, esta actitud proactiva y de retos no es ajena en ella. Nataly Rodríguez trabaja como cocinera en una empresa de empanadas, pertenece a un elenco de danzas y ha sido subcampeona en el Primer Mundial de Natación de Olimpiadas Especiales en Puerto Rico.

“Hace algunos años le detectaron artritis degenerativa, el médico sugirió que haga natación, ella no sabía nada de ese deporte, aprendió y entrenó. Se esforzó tanto que llegó a competir en las olimpiadas especiales de natación”, señaló orgullosa su hermana.