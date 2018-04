Lamentable. La actriz Nataniel Sánchez decidió hacer pública una denuncia contra el Centro Geriátrico Ignacia Rudolfo Vda. de Canevaro, mejor conocido como Hogar Canevaro en el distrito del Rímac. A través de su cuenta Facebook, la intérprete compartió un largo texto explicando todos los abusos que vivió su nana, María Montoya (89).

La recordada intérprete de 'Fernanda' en Al Fondo Hay Sitio manifestó en Facebook que su nana se encontraba internada en el Hogar Canevaro desde hace algunos años. Sin embargo, en las últimas visitas que le hicieron a María Montoya, la familia de Nataniel Sánchez la encontró "en completo estado de DESNUTRICIÓN"

"Nuestra nana estaba en un estado deplorable, completamente desaseada, con TRAPOS en vez de pañales, sin atención medica para la demencia ni otras dolencias, en completo estado de DESNUTRICIÓN (era hueso y pellejo). La encontraron atada de manos a la cama con unas medias o una cinta de tela (cualquier cosa que pudiera supuestamente servir), su habitación se encontraba sucia, maloliente, no había papel higiénico ni jabón, la ropa de María con la que llegó ya no existía y lo que ahora supuestamente usaba ella, era ropa muy usada y vieja", cuenta Nataniel Sánchez en su cuenta Facebook.

La actriz manifiesta que su familia decidió retirarla del Hogar Canevaro por el estado de abandono en el que estaba su nana. Sin embargo, la directora del centro, Rosa Mercedes Rincón Huamán, les negó la salida de su nana y hasta les prohibió la entrada. Según cuenta en Facebook Nataniel Sánchez, la doctora no dejaba ni que la llevaran a un centro de salud para que la evalúen.

"Estuve en Lima una semana en febrero por trabajo y pude ir a verla y comprobar todo lo que mi hermana y mi mamá me contaban y habían presenciado: el abandono en el que no solo encontraron a María, sino a todos los ancianitos del mismo pabellón. Era increíble ver que la comida que les brindan es escasamente nutritiva, que a todos en vez de pañales, les colocan trapos y que no los asean cuando se debe, algunos ancianos con las sondas que usan para alimentarse o hacer sus necesidades se encuentran por el suelo sucio, totalmente negro y lleno de polvo. Las sillas de ruedas oxidadas y rotas, lo baberos rotos y viejos", cuenta Nataniel Sánchez en su publicación de Facebook.

Debido a su frágil situación, la nana de la actriz tuvo que ser llevada de emergencia al hospital Grau en donde le diagnosticaron desnutrición severa, infección urinaria, trombosis y arritmia. Tras ser dada de alta, fue enviada de regreso al Hogar Canevaro, donde le volvieron a negar la entrada a la familia de Nataniel Sánchez.

"El vigilante les comunicó que la directora del centro les NEGABA la entrada, tienen la entrada restringida ¿La razón? No la sabe nadie. ¿Venganza? Tal vez. Pero acá lo único que nos demuestra es que esa señora no piensa en María y que evidentemente esta haciendo ABUSO DE AUTORIDAD. Ahora nuestra nana tiene que alimentarse mediante sonda, mi familia ha decidido llevarle una sonda nueva para cambiarla, pero además de prohibirnos la entrada, la directora HA PROHIBIDO que las técnicas de enfermería reciban CUALQUIER COSA QUE VENGA DE NOSOTROS, así sea algo que le de calidad de vida a María", narra Nataniel Sánchez en su cuenta Facebook.

La publicación de la actriz ya cuenta con más de 30 mil reacciones en Facebook. Varias de las personas que comentan el texto de Nataniel Sánchez también comparten malas experiencias que familiares o conocidos han tenido que pasar en el Hogar Canevaro y le sugerían a la actriz hacer la denuncia penal contra la directora del Centro.

