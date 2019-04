Facebook Dating, la herramienta para encontrar pareja, ya está disponible en Perú, ¡aprende a usarlo!

La compañía estadounidense de Facebook anunció que se encuentra oficialmente disponible desde este martes la función de Facebook Parejas, espacio que le permite al usuario conocer e iniciar conversaciones en base a sus preferencias e intereses.

Facebook Parejas está diseñada para ofrecerle a las personas un control total de sus experiencias. El lanzamiento se produce de manera simultánea con otros 13 países y espera generar un entusiasmo positivo en todos sus usuarios.

“Más de 200 millones de personas han definido su situación sentimental en Facebook como 'solteros'. Vemos esto como una oportunidad increíble de continuar ayudando a la gente a construir relaciones significativas en Facebook”, aseguró Charmaine Hung, Gerente de Producto de Facebook Parejas.

— ¿Cómo funciona? —

Facebook Parejas cuenta con un perfil separado al de la aplicación principal. Se trata de un nuevo espacio que no compartirá nada de tu información confidencial en la sección tradicional.

Para crear el perfil se requiere de haber descargado la versión más reciente de la aplicación de Facebook. No obstante, el usuario deberá acceder al menú "Más" y buscar el símbolo con forma de corazón. Allí podrá crear el perfil agregando fotos y seleccionando sus preferencias.

Facebook Parejas en Perú. (Foto: Facebook) Facebook Parejas en Perú. (Foto: Facebook) Facebook Parejas en Perú. (Foto: Facebook)

En ese espacio, Facebook Parejas brindará al usuario una serie de sugerencias de personas que estén basadas en las preferencias, intereses y actividades en Facebook.

Tras haber encontrado a la persona "ideal" para iniciar una conversación, el proceso se desarrolla de la siguiente manera:

► Cuando el usuario vea a alguien con quien le gustaría iniciar una conversación, simplemente hará clic en "Interesado" y podrá enviarle un único mensaje.

► Una vez que la persona responda, el usuario podrá continuar la conversación a través de mensajes de texto.

Facebook Parejas en Perú. (Foto: Facebook) Facebook Parejas en Perú. (Foto: Facebook) Facebook Parejas en Perú. (Foto: Facebook)

— Nuevos elementos —

Facebook incorporará en la plataforma la opción de "Crush secreto". Se trata de una acción que podrá realizar el usuario con su lista de amigos más cercana.

De esta manera, el usuario podrá ver la oportunidad de explorar potenciales relaciones románticas con una lista de amigos más íntima.

"Si el usuario elige esa opción, podrá seleccionar hasta nueve amigos en Facebook. Si esas mismas personas han elegido Facebook Parejas, recibirán una notificación diciendo que hay alguien interesado en ellas", indica el comunicado de la compañía.

Facebook Parejas en Perú. (Foto: Facebook) Facebook Parejas en Perú. (Foto: Facebook) Facebook Parejas en Perú. (Foto: Facebook)

En caso que la persona elegida acepte la solicitud, se producirá un "match". Sin embargo, si la persona señalada como "crush" no está en Facebook Parejas, no ha creado una lista de "crushes secretos" o no ha accedido al pedido, nadie se enterará de que se tuvo un interés.

Finalmente, Facebook agregará la función de compartir la ubicación en tiempo real y opciones más accesibles para la creación de los perfiles.

Dato: Facebook Parejas será lanzado gradualmente para iOS y Android a partir del 30 de abril de 2019.