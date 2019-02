Perro pone la cuota romántica este San Valentín ‘cantando’ ‘I Will Always Love You’

Para muchos, el 14 de febrero es una fecha llena de amor, globos de corazones y peluches, algo que los llena de emoción, pero también hay un grupo que lo considera como un día cualquiera. Tanto para quienes adoran San Valentín como para quienes lo detestan, ‘Ghost’, el famoso samoyedo de Facebook , tiene un mensaje importante y a ritmo de ‘I Will Always Love You’.

En una nueva entrega de sus geniales videos ‘cantando’, el perro aparece conquistando a miles bajo las frases del característico tema de Whitney Houston. Sentado frente al televisor y viendo el videoclip de la cantante, el can se anima a ‘hacerle’ los coros.

“Y yo siempre te amaré, siempre te amaré”, se le escucha decir a la estadounidense y ‘Ghost’ aúlla para seguirle la interpretación.

El samoyedo de color blanco está cómodamente sentado y realizando el espectáculo que sabe cautivará a miles en Facebook. “A ti, cariño, te amo, yo, siempre, siempre te amaré”, continúa el tema y él no pierde las ganas de seguir ‘cantando’.

La grabación permite ver cómo levanta sus orejas con cada frase dicha por Whitney Houston en ‘I Will Always Love You’ y rápidamente aúlla mientras su dueña no deja de registrar cada instante.

‘Ghost’ tiene una cuenta personal tanto en Facebook como Instagram donde acostumbra a presentar distintos videos ‘interpretando’ sus temas favoritos y que alcanzan gran cantidad de vistas por lo tierno que resulta el perro color blanco. Hoy, él también quiso unirse a las celebraciones por el Día de San Valentín.