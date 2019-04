Facebook: perro recibe gratis su esperada prótesis y da sus primeros pasos en cautivador video

Ya sea por un accidente, porque se las cortaron o alguna malformación al nacer, algunos perros deben afrontar sus días en tres patas. Para muchos es un gran reto y el freno para encontrar un hogar y ser los elegidos en una adopción. Esta es la historia de ‘Mateo’, una mascota de Alemania que tras algunos años afrontando problemas para caminar, logró recibir una prótesis gratuita y así correr mucho más rápido. Un video publicado en Facebook viene conmoviendo a miles.

Él es un cachorro que hoy tiene 5 meses y cuyos días no eran nada sencillos. Fue abandonado en un tacho de basura en una carretera de Creta poco antes de Navidad y luego llevado a un albergue en donde le dieron todo el amor necesario para dejar atrás esos duros momentos y donde se pusieron la meta de hacer que no deje nunca de mover la cola por más que una de sus patas delanteras no estaba completa.

‘Mateo’ convive a diario con otros perros que tampoco tienen familia y aunque se divertía con ellos, no podía hacerlo a la misma velocidad. “Realmente esperamos poder hacerle una prótesis, para que pueda jugar y correr con otros perros. Él ama absolutamente a otros perros y me rompe el corazón ver cómo quiere jugar, pero no puede hacerlo en este momento”, escribió en redes sociales un representante de @fairytrails, una organización que rescata animales y les busca un hogar.

En este lugar para mascotas en Alemania, el cachorro no solo encontró mucho amor, sino también el apoyo que tanto necesitaba. Un video en Facebook se volvió viral al mostrar que por fin puede desplazarse como cualquier otro animal de cuatro patas.

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. He esperado tanto este momento y me emociona ver a Mateo finalmente dando sus primeros pasos con su nueva prótesis que recogimos hoy. Su cola no deja de moverse cuando lo usa y puedo ver que la ama absolutamente. Puede tomar algunas semanas o meses para que se acostumbre por completo y ya lo está haciendo muy bien. Estoy muy agradecido por todos los que forman parte de su viaje. Especialmente a Nils y Franzi, que nos encontraron aquí en Instagram e hicieron posible su prótesis de forma gratuita. ¡Son personas increíbles y de buen corazón!”, se lee junto a la publicación original del conmovedor video.

La grabación de Facebook permite ver al cachorro de grandes y paradas orejas dando sus primeros pasos de manera ágil y hasta saltando mientras persigue una bocadillo que una persona lleva en la mano. Sin duda, tendrá unos días llenos de amor y velocidad.