Facebook: Piden la renuncia de Mark Zuckerberg tras escándalo de filtración de datos [FOTOS]

El escándalo por filtración de datos continúa provocando fricciones dentro de Facebook. Esta vez, Scott Stringer, controlador fiscal de uno de los fondos accionistas con mayor participación en Facebook, pidió que Mark Zuckerberg de un paso al costado. Así como lo lees.



Stringer cree que Zuckerberg debe ser reemplazado por un nuevo presidente. Pero eso no es todo. Este presidente debe ser ajeno a la empresa y trabajar de la mano con tres nuevos directores con experiencia en información personal y ética.



Según Infobae, Stringer, quien controla la cartera de pensiones de la ciudad de Nueva York, la cual posee mil millones de dólares en acciones de Facebook, aseguró que el fondo no venderá sus acciones.



Como se sabe, Mark Zuckerberg es el fundador, presidente y dueño mayoritario de Facebook, pero tras la filtración de información de Cambridge Analytica, la compañía ha sufrido una pérdida de 86 mil millones de dólares.



En tanto, Zuckerberg indicó que probablemente llevará "algunos años" solucionar los problemas sobre el traspaso y uso irregular de datos privados de usuarios de Facebook.



En declaraciones al sitio de noticias Vox, Zuckerberg defendió el modelo de negocios de la compañía.



Zuckerberg sostuvo que uno de los problemas de Facebook es su "idealismo", centrándose en los aspectos positivos de conectar a las personas y que "no pasamos el tiempo suficiente invirtiendo o pensando en algunos de los usos negativos de las herramientas".



"Creo que ahora la gente se centra adecuadamente en algunos de los riesgos y desventajas también", dijo.



Además detalló al respecto: "Creo que vamos a cavar a través de este agujero, pero tomará algunos años. Ojalá pudiera resolver todos estos problemas en tres meses o seis meses, pero creo que la realidad es que las respuestas a algunas de estas preguntas van a tomar un período más largo".