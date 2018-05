El 'Tío PNP' le envía contundente mensaje para todas las personas que tienen la idea que acosando a su ex pareja podrán volver a tener una relación. "Si eres víctima de acoso, denuncia en la comisaría más cercana a tu localidad. ¿Sabías también que puedes reportar el acoso virtual?", es la publicación que escribió la Policía Nacional del Perú en su cuenta oficial de Facebook.



Es conocido que la Policía Nacional del Perú utiliza un gran variedad de memes para poder comunicar a la juventud sobre diversos temas. En esta oportunidad, el famoso 'Tío PNP' manda un mensaje para todas aquellas personas que piensan acosar a tu ex para poder regresar. La publicación fue realizada en Facebook.



La Policía Nacional del Perú utilizó una escena de la película Avengers: Infinity War. El cuadro escogido es la parte cuando Doctor Strange le dice a Iron Man que no tiene muchas probabilidades de sobrevivir a la furia de Thanos.



Facebook Facebook

"Cuando tu pareja te termina y decides acosarla para regresar.

He visto 14 millones de posibilidades futuros y en todas te dejan manzanitas en el calabozo", es el contundente mensaje que deja la Policía Nacional del Perú deja para todos aquellos que no entienden que su relación amorosa llegó a su final. La publicación tiene miles de compartidas y reacciones en Facebook.



La Policía Nacional del Perú manda este mensaje para concientizar a todas las personas sobre sus relaciones y amorosas y que llevar todo al extremo puede terminar en graves problemas, la muerte y en la cárcel.



Solo hay que ver la gran cantidad de casos que salen a la luz estos días. La mujer se ve cada día más vulnerable ante el acoso y violencia que sus ex parejas aplican sobre ellas.