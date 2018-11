Es bien conocido que los enlaces en vivo suelen ser escenario de insólitas escenas debido a que no es posible prever todo lo que ocurre durante la transmisión. Sin embargo, ha causado revuelo en Facebook la inusual actitud de un reportero, quien se habría presentado ante sus televidentes estando ebrio.

El enlace, realizado durante un segmento del programa español Noticias Cuatro, y que buscaba dar a conocer la expectativa de los hinchas argentinos tras la suspensión de la final de la Copa Libertadores 2018 entre Boca Juniors y River Plate, sorprendió al propio presentador del informativo, quien no pudo evitar sorprenderse ante el posible estado de embriaguez de su compañero.

El video que ha causado todo tipo de reacciones entre los usuarios de Facebook nos deja ver que el enviado especial Ángel Sastre apenas puede articular palabras y que se le dificultad el terminar algunas oraciones. Además, le cuesta el mirar directamente a la cámara desde la que se hacía el enlace.

“La verdad es que es lo último que queda de la afición. Tranquilidad. Estamos aquí con algunas hermosuras. Por favor, acércate un poquito. No tenemos mucho tiempo. Mirad, mirad, qué lindo”, narra el reportero mientras da la espalda a la cámara. "La verdad, me encantaría poderos explicar lo que está pasando aquí pero no lo puedo hacer, o sea, ellos tampoco pueden explicarlo", agregó.

La curiosa escena se viralizó rápidamente en redes sociales como Facebook y no tardó en generar ocurrentes comentarios entre los internautas. No obstante, hubo quienes discutieron sobre si el protagonista del clip estaba verdaderamente en estado de ebriedad.

📺 Momento surrealista en @cuatro. El periodista freelance Ángel Sastre conecta en directo con @noticias_cuatro desde Argentina en un visible estado de embriaguez y sin poder terminar las frases: pic.twitter.com/5wIaKCiIrB — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 25 de noviembre de 2018

El registro se compartió en distintas plataformas como Facebook y ha logrado acumular miles de reproducciones y de 'me gusta'.