Convocan a 'Pollada bailable' en Facebook para ayudar económicamente a Mercedes Aráoz | FOTOS

Las redes sociales no perdonan. Esta vez, la nueva víctima fue la vicepresidenta Mercedes Aráoz quien puso en agenda el debate sobre un posible aumento los congresistas . La también parlamentaria pidió que se 'sinceren' los sueldos.

Por este motivo, en Facebook, se creó un evento titulado 'Pollada Pro Mechita' con el que se ironiza las declaraciones de la congresista.

El evento, que ha sido compartido por miles de usuarios en dicha red social, 'busca ayudar económicamente' a Mercedes Aráoz luego de sugerir que los sueldos de los congresistas deben ser 'revisados' y ajustados al costo de vida actual del país.

Convocan a 'Pollada bailable' en Facebook para ayudar económicamente a Mercedes Aráoz Convocan a 'Pollada bailable' en Facebook para ayudar económicamente a Mercedes Aráoz

"Son más de 15 años que los salarios no han cambiado o 10 años, por lo menos. Están congelados, la intención era darle una posibilidad de que se mejoren porque de verdad, porque ya son varios años donde hay un congelamiento, pero sincerarlo todo en una sola fórmula”, dijo la congresista generando polémica.

Horas más tarde, la congresista oficialista trató de aclarar sus declaraciones y explicó a que se refirió con 'sincerar' los sueldos de los congresistas.



"No propuse un aumento, me querían poner en mi boca un aumento, esas fueron las preguntas y dije que 'no'. No sé si es poco o mucho (el sueldo del congresista actualmente), yo estoy viviendo tranquila con mi salario", añadió.